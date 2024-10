Fernando Iggnácio de Miranda, ex-genro de Castor de Andrade — antigo chefe do jogo do bicho no Rio de Janeiro — ganhou destaque na contravenção ao assumir os pontos de jogo do bicho de Paulinho Andrade, filho de Castor, no final dos anos 1990, função que antes exercia como gerente. As informações são do jornal O Globo.