O contraventor Rogério de Andrade foi preso, nesta terça-feira (29), no Rio de Janeiro. Ele foi detido por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Rio de Janeiro. A pasta afirma que o bicheiro mandou matar o rival Fernando Iggnácio, em 2020. A informação é do portal g1.