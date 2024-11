Quando os supostos mandantes do assassinato de Marielle serão julgados?

O primeiro passo para a responsabilização dos autores dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi dado nesta quinta-feira (30), pelo Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) com a condenação dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, executores confessos do crime. Agora, familiares e amigos das vítimas aguardam a resposta para a principal dúvida que paira sobre os homicídios: "Quem mandou matar Marielle?".