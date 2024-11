Inquérito com mais de mil páginas Notícia

Polícia Civil indicia 19 pessoas por chacina ocorrida em Rolante

Na madrugada do dia 1° de setembro, as quatro vítimas foram colocadas em frente a um condomínio e mortas com cerca de 120 tiros. Guerra de facções motivou o crime. Quinze investigados já foram presos e quatro seguem foragidos

07/11/2024 - 11h30min