A Justiça aceitou uma solicitação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e determinou a avaliação psicológica da adolescente de 15 anos que jogou óleo quente na mãe, na irmã de quatro anos e no padrasto em Imbé, no Litoral Norte, na noite de terça-feira (19). Também a pedido do MP, o Judiciário ordenou que as vítimas e testemunhas sejam ouvidas pela Polícia.