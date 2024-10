Vale do Sinos Notícia

Uma semana após ataque em Novo Hamburgo, mãe de atirador segue internada em estado grave

Cleris Crippa passou por uma cirurgia no abdômen no domingo e recebe cuidados na UTI do Hospital Centenário, em São Leopoldo. Um PM, baleado na cabeça, segue sob recuperação

29/10/2024 - 13h14min Atualizada em 29/10/2024 - 13h21min