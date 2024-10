A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (16), o biólogo Cleber de Oliveira dos Santos, o quarto investigado pela emissão de laudos errados que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes no Rio de Janeiro. Segundo o g1, Santos foi detido ao desembarcar de um avião, vindo da Paraíba, no aeroporto Galeão, no Rio.