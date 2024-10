A técnica de laboratório responsável pela assinatura de um dos laudos de órgãos infectados com HIV se entregou à polícia nesta terça-feira (15). Jacqueline Iris Bacellar de Assis, 36 anos, estava foragida desde segunda-feira (14), após a emissão de um mandado de prisão temporária para ela e outros envolvidos no caso. As informações são do portal g1.