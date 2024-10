A Polícia Civil aguarda a perícia finalizar os laudos sobre a causa da morte de Paula Janaina Ferreira Melo, 25 anos, para aprofundamento da investigação. Ela foi assassinada no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, no dia 14 de outubro. Grávida, Paula teve o feto retirado do ventre pela criminosa.