Polícia Civil de Canoas recebe novos registros de golpe da falsa central e investiga se há ligação entre os casos

A Polícia Civil de Canoas recebeu novos registros do golpe da falsa central bancária. Na quinta-feira (3), Zero Hora mostrou a história de uma moradora que estava economizando para reconstruir a casa atingida pela enchente de maio mas perdeu R$ 80 mil ao ser enganada por estelionatários no fim de setembro. Segundo a polícia, pelo menos outros três fatos semelhantes a esse foram informados por clientes de bancos. A investigação apura se há ligação entre os crimes.