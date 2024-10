Falsa central bancária Notícia

Moradora de Canoas perde em golpe R$ 80 mil que havia economizado para reconstruir casa após enchente

Idosa, de 60 anos, residia no bairro Mathias Velho, de onde saiu em maio com a água na altura do pescoço. Família estava reunindo valores para recomeçar a vida. Estelionatários enganaram a vítima, se passando pelo gerente do banco