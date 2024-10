A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (1º), o coordenador da Associação de Apoio aos Necessitados (Asan), Marco Antônio Almeida de Moraes, 49 anos. Ele é suspeito de desviar valores que podem chegar a R$ 1 milhão. O caso ocorreu em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.