Comerciante morta em Novo Hamburgo era maltratada pela sogra, dizem pessoas próximas

Acordar cedo, se dirigir ao restaurante da família do marido, chegar antes de todos para limpar o estabelecimento, realizar as preparações das refeições e sair de lá no fim do dia. Essa era a rotina de Priscila Diniz, 34 anos, havia cerca de oito anos. Ela foi morta a tiros em 12 de outubro em frente ao negócio que tanto prezava, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O esposo, Jonas Diniz da Silva, e a sogra, Terezinha Diniz da Silva, foram presos na última semana, sob suspeita de participação no crime.