A caminhada se acelera pela rua pouco movimentada no bairro Jardim Luciana, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Cachorros latem, quebrando o silêncio no começo de tarde. Acuam um homem que carrega uma filhote de pitbull em seus braços. O fato, registrado em vídeo de câmeras de segurança (veja acima), deu início à busca de tutores por sua mascote, que afirmam ter sido furtada de casa.