Um homem de nacionalidade uruguaia, suspeito de ter assassinado uma mulher chilena de 51 anos em Florianópolis, foi preso em flagrante na terça-feira (17), conforme informações da Polícia Civil. A captura ocorreu em Bagé, no sul do Estado, a aproximadamente 50 quilômetros da fronteira com o Uruguai. As informações são do portal g1.