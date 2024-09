A Polícia Civil ouve testemunhas na tentativa de esclarecer a motivação do desentendimento que resultou na morte de um homem dentro de uma empresa de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na última quinta-feira (12). Jairo Barbosa de Amorim, 53 anos, foi assassinado com pelo menos dois disparos de arma de fogo que o atingiram na região do peito. O principal suspeito é um colega de trabalho que foi preso no mesmo dia.