Grupo suspeito de assassinar empresário em Sapiranga, no Vale do Sinos, em novembro do ano passado foi alvo de ação da Polícia Civil na quinta-feira (19). Dois homens foram presos preventivamente, um em Araricá e outro na cidade onde aconteceu o crime. Um terceiro, apontado como líder da organização criminosa, já se encontrava no sistema penitenciário e teve nova ordem de prisão decretada.