A investigação sobre a morte dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto esbarra na dificuldade de obtenção de provas técnicas pela Polícia Civil. Os docentes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram assassinados na madrugada de 25 de julho, durante assalto ao hotel no qual estavam hospedados com um grupo de estudantes que participava em uma jornada de estudos em campo, no município de Mato Castelhano.