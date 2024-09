O médico João Batista do Couto Neto, investigado por mortes e lesões em pacientes, foi preso novamente nesta terça-feira (10) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, segundo apuração da RBS TV. Ele é suspeito de causar a morte de 42 pacientes e lesões em outros 114, e foi indiciado em ao menos três inquéritos.