Região da Campanha Notícia

Brigada Militar mantém reforço no policiamento em Bagé após ataque a tiros em comício

No fim da tarde do último domingo, um atirador disparou ao menos cinco vezes durante evento de campanha do candidato à prefeitura Luiz Fernando Mainardi, do Partido dos Trabalhadores (PT). Caso é investigado pela Polícia Civil

21/09/2024 - 12h29min