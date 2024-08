Esquema de fraude

Superior Tribunal Militar mantém condenação de mulher que se casou com sogro para herdar pensão do Exército

Relator do processo na Corte de Brasília entendeu que ela e o filho do idoso orquestraram casamento com homem, que tinha Alzheimer e 89 anos, para receber valores após a morte

15/08/2024 - 20h51min Atualizada em 15/08/2024 - 20h53min