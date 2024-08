Tráfico Notícia

Polícia apreende 315 quilos de maconha na zona sul de Porto Alegre; homem é preso em flagrante

Droga foi encontrada no interior de uma residência, no bairro Imperial Parque, junto com um quilo e crack e outro de cocaína. Suspeito detido é o proprietário do local

23/08/2024 - 19h34min