Nesta quarta-feira (21) a Polícia Federal deflagrou a operação Gold Digger, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e no furto de recursos públicos por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), utilizado por diversos órgãos governamentais.