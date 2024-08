"O processo é moroso, cansativo, angustiante", diz avó de adolescente que desapareceu há quatro anos em Porto Alegre

Dirlei Torquato, 71 anos, guarda em casa as fotografias tiradas pela neta e roupas que ela adorava usar. Por algum tempo, preservou o quarto dela totalmente intacto, na esperança de que ela cumprisse a promessa de regressar para casa. Letícia Torquato Pereira, 15 anos, saiu do apartamento onde vivia com os avós maternos em setembro de 2020 para ir até a Usina do Gasômetro, na orla do Guaíba. A adolescente nunca mais voltou para casa.