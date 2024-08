O Tribunal do Júri de Novo Hamburgo condenou a viúva de Ezequiel Freire dos Santos, sargento da reserva da Brigada Militar morto em 2019, a 21 anos e quatro meses de prisão em regime inicial fechado. Ela foi denunciada como mandante do crime. A sentença foi proferida no fim da noite de sexta-feira (16).