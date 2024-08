Resgate milionário Notícia

Giroflex ligado e uniforme policial falso: saiba como aconteceu o sequestro de empresário mantido em cativeiro por cinco dias em Taquari

Homem de 60 anos foi sequestrado em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na segunda-feira da semana passada (19) e mantido em condições degradantes. O resgate aconteceu na sexta-feira (23), no Vale do Taquari

26/08/2024 - 18h08min