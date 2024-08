Investigação Notícia

Suspeito preso por participação em sequestro de empresário em São Leopoldo seria ligado ao PCC

Vanderlei Luciano Machado foi flagrado em carro na BR-116 com drogas, armas e roupas falsas da Polícia Civil. Vítima foi apanhada na saída de casa na segunda-feira (19), no Vale do Sinos, e localizada sexta-feira (23), no cativeiro, em Taquari