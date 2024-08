Dois trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão doméstica em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, por uma força-tarefa coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo a inspeção, os trabalhadores estavam em um alojamento precário, sem portas, banheiro ou iluminação elétrica e receberam promessas não cumpridas de salário.