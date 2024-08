Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas após um ataque a tiros em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, na noite desse domingo (18). O caso aconteceu na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, nas proximidades do Morro dos Macacos — controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). As informações são do g1.