VÍDEO: mulher é investigada por esfaquear motoboy depois de discussão na hora da entrega em Cachoeirinha

Segundo a Polícia Civil, a briga começou após o entregador reclamar da demora no momento do pagamento. A família que fez o pedido teria se ofendido e ido com uma faca até a loja em que a vítima trabalha

17/07/2024 - 18h26min