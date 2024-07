Brincalhão e destemido Notícia

VÍDEO: de apreensões de drogas a prisões, conheça os feitos do cão de faro Baruk, aposentado pela PRF

Pastor-belga de seis anos participou de grandes operações no Rio Grande do Sul ao longo da atuação na corporação. Há uma semana, desfruta do merecido descanso enquanto se recupera de um tumor

09/07/2024 - 13h04min Atualizada em 10/07/2024 - 16h57min