Zona sul de Porto Alegre Notícia

Júri de homem por tentativa de assassinato de ex-namorada em Porto Alegre é dissolvido; nova data foi agendada

O caso que estava sendo julgado ocorreu em dezembro de 2019, no bairro Hípica. A vítima, uma psicóloga com 36 anos na época, afirma ter sido espancada e asfixiada. Segundo o Ministério Público, a mulher só sobreviveu porque outro motorista que passava pelo local percebeu as agressões

03/07/2024 - 12h26min Atualizada em 05/07/2024 - 10h07min