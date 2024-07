Uma conexão estabelecida por organização criminosa, a qual possui como base o eixo leste-norte de Porto Alegre, conduziu de forma experimental o peiote — cacto do qual é extraída a substância mescalina — do México para o Rio Grande do Sul. Esta é uma das conclusões do inquérito instaurado em abril pela 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Denarc, com a apreensão inédita da droga.