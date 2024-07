Tráfico internacional Notícia

PF mira grupo que movimentou quase R$ 30 milhões traficando skunk na fronteira com o Uruguai

A investigação comprovou que a organização criminosa gaúcha mandava os carregamentos da droga por via terrestre a outras regiões do Brasil. A ação, que ocorreu em Jaguarão e outras cidades do RS, SC, SP e RJ, contou com a cooperação da polícia uruguaia para cumprimento de mandados no Exterior

03/07/2024 - 12h05min