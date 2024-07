Leandro Cardoso, 39 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (12), na frente de casa, em Osório, no Litoral Norte. O caso foi registrado na Estrada Pedreira Nordeste, altura do número 745, no bairro Laranjeiras. Ele estava acompanhado da namorada, de 37 anos, que fugiu pelos fundos da residência, após ouvir os disparos.