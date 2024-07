Disputa entre criminosos pelo tráfico de drogas leva Santa Maria ao semestre mais violento desde 2011

Quinta maior cidade do Rio Grande do Sul, Santa Maria enfrenta uma escalada de mortes violentas — na contramão da maior parte do Estado. No primeiro semestre deste ano, foram 44 pessoas assassinadas no município de 271,7 mil habitantes. O número representa crescimento de 46% no comparativo com o total de homicídios registrados nos primeiros seis meses do ano passado, quando foram 30 vítimas. É também o maior número de casos desde o ano de 2011, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado.