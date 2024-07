A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (9) cinco mandados de busca e dois de prisão em uma operação contra lavagem de dinheiro por meio do tráfico de drogas, em Caxias do Sul. As prisões ocorreram no bairro São Pelegrino. Além da cidade da Serra, outros dois mandados de busca foram cumpridos em Porto Alegre e Alvorada. A ação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco).