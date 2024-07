Delegado recorre à Justiça para permanecer em Venâncio Aires e alega perseguição; chefia da polícia nega

A transferência de um delegado da Polícia Civil se tornou tema de embate na Justiça em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O titular da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município, Vinicius Lourenço de Assunção, ingressou com mandado de segurança para permanecer na cidade. A alegação do policial é de que a determinação de transferência para Lajeado — cidade a cerca de 30 quilômetros — se deu após reivindicar publicamente reforço de agentes e que isso gerou perseguição.