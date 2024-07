Recém-nascida Notícia

Como médica sequestrou bebê em hospital de Minas Gerais? Confira a cronologia dos fatos

De acordo com a polícia, Cláudia Soares Alves usou seu crachá de funcionária para entrar no local. Ela foi presa em flagrante pouco tempo depois do crime. Defesa alega que a mulher estava em surto psicótico

25/07/2024 - 15h02min Atualizada em 25/07/2024 - 15h03min