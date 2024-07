Alvorada, na Região Metropolitana, já foi a sexta cidade mais perigosa do país, segundo o Atlas da Violência de 2019. O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou dados de 2017, quando 210 pessoas foram assassinadas no município de 187,3 mil habitantes.