Na tarde desta sexta-feira (14), policiais de Catuípe, na região noroeste do Rio Grande do Sul, realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas. A ação da Polícia Civil e Brigada Militar cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Foram presas três pessoas: dois homens de de 47 e 23 anos, e uma mulher, de 35.