Duas pessoas foram assassinadas na noite de sábado (22), em uma praça no bairro Campo Vicente, em Nova Hartz, no Vale do Sinos. Segundo a Brigada Militar, as vítimas — um homem e uma mulher — eram primos. O suspeito do crime é um idoso, de 70 anos, que fugiu do local e está sendo procurado. Os nomes não foram revelados.