Grupo suspeito de fraudar documentos no RS para vender terrenos milionários em SC é alvo de operação 

Um grupo suspeito de falsificar documentos no Rio Grande do Sul para vender terrenos milionários em Santa Catarina é alvo de operação policial nesta quinta-feira (20). Dois irmãos são suspeitos de articularem o suposto golpe e de se passarem por advogado e corretora de imóveis. Outras três pessoas são investigadas por possível participação no esquema. As propriedades alvo da suposta ação criminosa chegam ao valor de R$ 150 milhões.