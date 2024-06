Despedida Notícia

Apaixonada por pets, dedicada aos estudos e generosa: família descreve advogada de São Leopoldo encontrada sem vida

Alessandra Dellatorre, 29 anos, desapareceu em 16 de julho de 2022 após sair de casa para caminhar, no Vale do Sinos. Na última terça-feira (18), a Polícia Civil confirmou que uma ossada encontrada numa área de mata em Sapucaia do Sul era da jovem. Familiares farão missa de homenagem à advogada no fim de semana, na cidade onde ela vivia

21/06/2024 - 15h31min Atualizada em 21/06/2024 - 20h21min