Uma briga doméstica silenciou para sempre a voz da professora Jaqueline Araújo dos Santos, 46 anos, na noite da última segunda-feira (13). Por volta de 23h, ela foi assassinada com um tiro no rosto disparado pelo seu esposo, que se entregou às autoridades no dia seguinte. A polícia não divulgou a identidade do homem, mas GZH apurou que se trata do policial militar Jandavi Campos da Silva, 49, lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Canoas.