Projeto que produziu convergência entre a União, o Estado e o município de Charqueadas não conseguiu transpor o campo das intenções e elaborações políticas. A proposta, motivada por uma das mais graves ondas de violência registradas no Rio Grande do Sul, que teve início em 2016, previa a construção de uma penitenciária federal no Estado para encarcerar líderes de facções, comandantes de homicídios, atentados e decapitações. O plano não saiu da prancheta ao longo dos últimos sete anos.