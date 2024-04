A morte de uma menina de cinco anos após um atropelamento em Xangri-lá é investigada como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. O caso aconteceu dentro do condomínio Las Dunas, no bairro Remanso, por volta das 11h30min de domingo (31), e comoveu o município do Litoral Norte. A criança andava de bicicleta, acompanhada por um tio, quando foi atingida por um carro. Conforme a motorista do veículo, uma mulher de 61 anos, a vítima teria surgido de forma repentina na pista.