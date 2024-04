Dois homens foram mortos e outros dois ficaram feridos, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Endryw Teixeira, de 24 anos, e Jefferson Rosa da Silva, de 49. Outros dois homens, de 36 anos e 62 anos de idade, também foram baleados e estão hospitalizados.