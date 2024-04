Com a criação de uma nova estratégia no ano passado, a Polícia Civil acredita ter encontrado uma eficiente receita para o enfrentamento ao roubo de cargas no Rio Grande do Sul. A fórmula, de acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), consiste no somatório de rápida comunicação das vítimas à pronta resposta das autoridades. O resultado foi a queda 43,14% com relação a 2022.