O Tribunal do Júri de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28 anos, e Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26 anos, será retomado às 9h30min desta sexta-feira (4) com os debates entre acusação – realizada pelo Ministério Público – e as defesas. Como são duas rés, o tempo dessa etapa é estendido e pode chegar a até nove horas, sem contar os intervalos. As duas estão sendo julgadas pela morte e ocultação do corpo de Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, filho de Yasmin, em crime ocorrido em 2021.